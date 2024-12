O Al Shabab encaixou, na tarde desta quinta-feira, a terceira ronda sem vencer no campeonato saudita. A propósito da 13.ª ronda, os comandados de Vítor Pereira empataram a dois golos na receção ao Al Fateh.

Entre os anfitriões, Daniel Podence foi titular até aos 78 minutos, tempo suficiente para assistir para o primeiro golo do Al Shabab.

Depois de Batna dar vantagem aos visitantes, de penálti, aos 51m, Haroune Camara empatou (54m). Pouco depois, aos 57m, Al Thani consumou a reviravolta.

Em todo o caso, as substituições operadas no Al Fateh surtiram efeito. Aos 80 minutos, e ao fim de três em campo, Al Masoud forçou nova igualdade.

Desta forma, o Al Shabab segue no 5.º lugar da Liga, com 23 pontos, falhando, uma vez mais, o «assalto» ao pódio, onde está o Al Nassr (3.º), com 25 pontos. Além disso, a turma de Vítor Pereira fica à mercê do Al Ahli, 6.º classificado com 20 pontos.

Na 14.ª ronda, o Al Shabab visita o Al Ahli, um encontro agendado para a tarde de 10 de janeiro (17h). Antes, na tarde de 6 de janeiro (15h), Vítor Pereira e Podence recebem o Al Feiha, nos quartos de final da Taça.