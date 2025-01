No primeiro jogo sem Vítor Pereira no comando técnico, o Al Shabab contou com um golo de Daniel Podence para eliminar o Al Fayha, de Pedro Emanuel, nos «quartos» da Taça do Rei da Arábia Saudita (2-1).

Entre os anfitriões, além do avançado português, também o médio italiano Bonaventura – ex-Milan e Fiorentina – foi titular. Do outro lado esteve Smalling, defesa central inglês, ex-Man. United e Roma.

O marcador foi inaugurado por Daniel Podence ao segundo minuto. Ainda antes da meia-hora, aos 26m, Hamdallah duplicou a vantagem.

Entre trocas, Mokher Saleh foi aposta de Pedro Emanuel aos 74m e reduziu aos 88m. Todaiva, tarde de mais.

Assim, o Al Shabab avança para as meias-finais, juntando-se ao Al Raed – do guarda-redes André Moreira.

Nos restantes encontros dos quartos de final, o Al Hilal mede forças com o Al Ittihad, na tarde desta terça-feira (17h30), e o Al Taawon joga com o Al Qadisiya.