Arábia Saudita
Há 1h e 19min
Arábia Saudita: José Peseiro a um passo da subida de divisão
Al Ula venceu no prolongamento e está na final do play-off de acesso à primeira liga
GP
Al Ula venceu no prolongamento e está na final do play-off de acesso à primeira liga
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José Peseiro qualificou esta segunda-feira o Al Ula para a final do play-off de subida à primeira divisão saudita, após triunfo dramático frente ao Al Orobah, por 2-1, após prolongamento.
A equipa orientada pelo treinador português esteve perto da eliminação, depois de sofrer o 0-1 já nos descontos, aos 90m+1. No entanto, o brasileiro Danilo Barbosa restabeleceu a igualdade aos 90m+5 e levou a decisão para tempo extra.
No prolongamento, Mohammed (105m+5) marcou no tempo de compensação da primeira parte o golo que garantiu a vitória do Al Ula na partida.
A formação orientada pelo português vai agora discutir a subida, este sábado, frente ao Al Diriyah, vencedor do duelo com o Al-Jabalin por 3-0.
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