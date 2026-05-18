José Peseiro qualificou esta segunda-feira o Al Ula para a final do play-off de subida à primeira divisão saudita, após triunfo dramático frente ao Al Orobah, por 2-1, após prolongamento.

A equipa orientada pelo treinador português esteve perto da eliminação, depois de sofrer o 0-1 já nos descontos, aos 90m+1. No entanto, o brasileiro Danilo Barbosa restabeleceu a igualdade aos 90m+5 e levou a decisão para tempo extra.

No prolongamento, Mohammed (105m+5) marcou no tempo de compensação da primeira parte o golo que garantiu a vitória do Al Ula na partida.

A formação orientada pelo português vai agora discutir a subida, este sábado, frente ao Al Diriyah, vencedor do duelo com o Al-Jabalin por 3-0.