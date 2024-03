Steven Gerrard, técnico do Al Ettifaq e antigo internacional inglês, reagiu ao empate da sua equipa frente ao Al Tai (1-1) com elogios aos jogadores adversários, destacando em particular o nome do ex-Benfica Alfa Semedo.



«O Al Tai tem grandes jogadores, com Alfa Semedo à cabeça», afirmou o antigo craque inglês, sublinhando o papel do internacional guineense de 26 anos.

Semedo, que também tem nacionalidade portuguesa, saiu em definitivo do Benfica, em 2021, e representou por duas temporadas o Vitória de Guimarães, estando agora a cumprir a segunda época no futebol saudita.