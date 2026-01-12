Arábia Saudita
Arábia: José Peseiro estreia-se com vitória à frente do AlUla
Técnico português já tinha estado no banco frente ao Al Raed, mas o primeiro triunfo oficial acontece diante do Al Jubail (3-0)
José Peseiro estreou-se com uma vitória à frente do AlUla, no encontro desta segunda-feira a contar para a 16.ª jornada da Segunda Liga Saudita.
O técnico português já tinha estado no banco frente ao Al Raed, a pedido da direção, mas foi o treinador interino, Mohammed Al-Abdali, que orientou a equipa nesse jogo. Ora, a estreia oficial aconteceu no triunfo por 3-0 frente ao Al Jubail, com um «bis» de Guanca (34 e 42 minutos) e o golo de Koulouris (45+2 minutos).
Este resultado deixa o AlUla no quinto lugar da tabela classificativa, a nove pontos da liderança (Abha Club), e com apenas duas derrotas em 16 jornadas realizadas.
