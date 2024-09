Esta quinta-feira, Álvaro Pacheco estreou-se a vencer na Arábia Saudita, depois da vitória sobre o Al Fateh.

O Al Orubah, orientado pelo técnico português, recebeu os adversários e venceu pela margem mínima com um golo do ex- FC Porto Cristian Tello aos 51 minutos, assistido pelo ex-Rio Ave e Moreirense Emmanuel Boateng.

Com este resultado, a equipa de Álvaro Pacheco ocupa o 11.º lugar, com quatro pontos. O Al Fateh encontra-se em 16.º, com três.