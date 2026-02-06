Está confirmado o cenário mais provável perante toda a polémica instalada no futebol saudita e Cristiano Ronaldo volta a falhar um jogo do Al Nassr, neste caso o segundo de forma consecutiva.

O internacional português não entra no leque de opções de Jorge Jesus para o jogo desta tarde, diante do Al Ittihad de Sérgio Conceição, poucas horas após ter vindo a público a resposta da Liga Saudita a CR7. As duas equipas medem forças a partir das 17h30, num jogo a contar para a 21.ª jornada da prova.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo já tinha falhado o jogo diante do Al Riyadh, por não ter recebido garantias quanto a mudanças por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) na gestão do Al Nassr. Em cima da mesa poderá estar, inclusive, uma saída em junho.