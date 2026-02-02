Não é de hoje que Cristiano Ronaldo está revoltado com PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita). A decisão de não entrar em campo pelo Al Nassr, esta segunda-feira, contra o Al-Riyadh, na Liga Saudita, é o resultado final de um incómodo que teve os primeiros passos no arranque da atual temporada, segundo apurou o Maisfutebol.

A insatisfação de Ronaldo começou a ganhar corpo quando o PIF vendeu o controlo do Al Hilal para o príncipe multimilionário saudita Alwaleed Bin Talal Alsaud, que, desde então, passou a investir pesado no mercado de transferências, especialmente nos últimos dias.

Enquanto isso, o Al Nassr, também à venda pelo fundo, segue sem encontrar compradores credíveis e, não menos importante, viu a torneira fechar por reforços. Ou seja, o principal adversário acabou por ter praticamente via aberta para fortalecer o plantel a pensar no título nacional.

CR7 também está bastante desagradado com a diminuição de poder dos dirigentes do A l Nassr dentro do próprio clube. Os (amigos) portugueses Simão Coutinho (diretor desportivo) e José Semedo (CEO) são muitas vezes colocados de lado pelo PIF.

A pressão feita por Ronaldo nas últimas horas agitou o futebol na Arábia Saudita e mexeu com os responsáveis do fundo, que, agora, cogitam até entregar dois reforços de impacto para o Al Nassr.

Entretanto, o mercado no país fecha esta segunda-feira (dia 2 de fevereiro). O tempo é mesmo curto para grandes movimentações.

Até segunda ordem, Cristiano Ronaldo continua decidido a não entrar em campo pela equipa dirigida por Jorge Jesus frente ao Al-Riyadh. A ver se, nas próximas horas, há uma reviravolta na polémica situação.