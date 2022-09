O presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita acredita que Cristiano Ronaldo vai jogar num futuro próximo naquele país.

«Gostaríamos de ver um jogador como o Cristiano Ronaldo jogar na Liga Saudita. Teria um retorno muito positivo e seria uma grande notícia. Todos conhecemos as conquistas e os recordes do Cristiano Ronaldo, que além de grande jogador é um grande exemplo», afirmou Yasser Al-Misehal ao portal «The Athletic».

CR7 no último mercado terá rejeitado um convite do Al-Hilal, que lhe oferecia 2,3 milhões de euros por semana (!) ao longo de dois anos, bem como outra oferta do Al-Nassr. Porém, para o dirigente, a hipótese de convencer o craque português de 37 anos não está posta de parte.

«Tenho a certeza que seria um negócio muito dispendioso, mas temos clubes que aumentaram as suas receitas nos últimos anos. Temos visto alguns grandes jogadores que jogaram na Premier League vir para a Arábia Saudita. Gosto do Cristiano Ronaldo e gostaria de o ver jogar cá», sublinhou, acrescentando sobre a possibilidade de algum clube saudita voltar à carga em janeiro: «Para ser honesto, não tenho resposta. Se eu fosse presidente de um clube poderia dizê-lo, mas os meus colegas dos clubes não partilham os respetivos negócios comigo.»

Ronaldo tem contrato até a junho de 2023 com o Manchester United, com mais uma época de opção, porém, no último defeso foram constantes as notícias do interesse do jogador em deixar o clube de Old Trafford.