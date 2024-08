Cristiano Ronaldo foi parte importante da vitória do Al Nassr sobre o Al Fahya, na segunda jornada do campeonato saudita, nesta terça-feira (4-1).

O avançado português marcou um belo golo de livre direto, no final da primeira parte, e aumentou a sua conta pessoal para 899 tentos somados ao longo da sua carreira profissional. Falhou ainda o golo 900 de forma inacreditável, na segunda parte.

Com este triunfo, o Al Nassr estreou-se a vencer na Liga nesta temporada, depois de perder o primeiro troféu em disputa - a Supertaça, diante do Al Hilal de Jorge Jesus. Ronaldo celebrou nas redes sociais e deixou um aviso:

«Isto é só o início, vamos Al Nassr», escreveu o capitão de Portugal e do Al Nassr, com fotografias alusivas ao jogo.

This is only the beginning! 🔥 Let's go @AlNassrFC! pic.twitter.com/uHq7Gf9NvG