O Al Nassr venceu este sábado à boleia de João Félix e Cristiano Ronaldo! A equipa de Jorge Jesus recebeu e atropelou o Al Fateh, por 5-1, na quinta jornada da liga saudita.

João Félix marcou o primeiro golo da partida aos 13 minutos, com um remate forte para o centro da baliza. O guardião da equipa de José Gomes ainda tentou defender, mas não conseguiu parar a investida do português.

Na segunda parte, o jogo mudou de ritmo e os golos começaram a aparecer: Bendebka empatou (54m), mas Cristiano Ronaldo respondeu logo de seguida. Apesar de ter desperdiçado uma grande penalidade aos 59 minutos, o capitão do Al Nassr redimiu-se e um minuto depois marcou um golaço candidato ao prémio Puskas. De fora da área, puxou dos galões e colocou a bola onde dorme a coruja.

No seguimento, o Al Nassr não desligou a torneira e foi atrás da goleada. Félix, após assistência de CR7, tirou dois adversários da frente com muita qualidade e fez o 3-1. Aos 75 minutos, Coman agradeceu o passe de Ângelo e aumentou a vantagem.

O último golo da partida foi marcado por João Félix, que completou o hat-trick com um remate à queima roupa.

No lado do Al Fateh, Jorge Fernandes foi titular e totalista. Ronaldo e Félix também jogaram os 90 minutos.

Com esta vitória, o Al Nassr está em primeiro lugar, com 15 pontos, mais dois que o Al Hilal, segundo lugar. O Al Fateh está em 16.º, com apenas um.