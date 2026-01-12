O Al Nassr afastou-se ainda mais na luta pela liderança na Liga saudita. Na visita ao Al Hilal, de Rúben Neves, Cristiano Ronaldo até marcou, mas o Al Nassr saiu derrotado (3-1). A equipa de Jorge Jesus afasta-se, assim, ainda mais da liderança, com três derrotas consecutivas.

João Félix, ex-Benfica, foi outro português que alinhou de início. A primeira parte foi pobre em grandes oportunidades de golo. Porém, terminou da melhor maneira para a equipa forasteira. Cristiano Ronaldo apareceu na cara do golo e desviou para o primeiro do encontro (42m). O português assinou o golo número 959 da carreira.

No segundo tempo, a dupla asneira da equipa de Jorge Jesus comprometeu a vantagem trazida no intervalo. Tudo começou ao minuto 57, quando Simakan fez falta na grande área.

Salem Al-Dawsari não desperdiçou e restabeleceu o empate através de uma grande penalidade. Na sequência do golo, a equipa de Simone Inzaghi tentou apanhar a bola para recomeçar o jogo rapidamente.

Nawaf Al-Aqidi, guarda-redes do Al Nassr, tentou impedir e acabou por agredir Rúben Neves. Foi preciso ir ao VAR, mas o árbitro da partida deu mesmo o vermelho direto para o guardião da equipa de Jorge Jesus.

O Al HIlal aproveitou e operou a reviravolta já com o novo guarda-redes em campo. Numa jogada pelo lado esquerdo, Mohamed Kanno, acabado de entrar, finalizou para o 2-1 (81m).

Houve ainda participação portuguesa para sentenciar a partida. Houve mais um penálti para o Al Hilal, desta vez já em tempo de compensação. Ora, Rúben Neves assumiu a responsabilidade e fechou as contas do jogo (90+2m).

Com este resultado (3-1), o Al Hilal segue líder da Liga saudita com 38 pontos. O Al Nassr, por sua vez, mantém-se com 31 pontos e pode, ainda, descer para o terceiro lugar. O Al Taawon, terceiro com 31 pontos, ainda não jogou na presente jornada.

