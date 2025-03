De regresso após ter ficado de fora no último jogo, a contar para a Liga dos Campeões asiática, Cristiano Ronaldo marcou um golo no empate caseiro do Al Nassr com o Al Shabab de Daniel Podence.

Hamdallah inaugurou o marcador ao minuto 44 para os visitantes na conversão de um castigo máximo após falta sofrida por Podence , mas o Al Nassr não só conseguiu empatar como foi para o descanso na frente do marcador.

Ayman Yahya empatou aos 45+2 e Cristiano Ronaldo disparou forte de pé direito pouco depois, para dar vantagem ao Al Nassr no dérbi de Riade, num lance inicialmente anulado por fora de jogo, mas depois corrigido pelo VAR.

Foi o golo 926 da carreira de Cristiano Ronaldo e o 18.º na presente edição da Liga Saudita, onde é o melhor marcador.

Na segunda parte; Mohammed Al Fatil foi expulso depois de derrubar Podence, que ia isolar-se e deixou os anfitriões reduzidos a dez ainda com praticamente minutos de jogo pela frente.

Cristiano Ronaldo acabou pro ser rendido por Jhon Durán aos 70 minutos, já depois de Al Hakim ter feito o 2-2 final.

Com este resultado, o Al Nassr chegou aos 48 pontos na Liga saudita: está no 4.º lugar a dez pontos do líder Al Ittihad e a seis do Al Hilal.