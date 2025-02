Com um golo de Karim Benzema no sétimo (!) minuto de descontos, o Al-Ittihad venceu fora o Al Taawoun por 2-1 na 19.ª jornada da Liga saudita e subiu, à condição, ao topo da prova.

A passe de Benzema, Al-Oboud inaugurou o marcador para os visitantes aos 21 minutos.

O Al Taawoun empatou em cima do intervalo através de um remate de Barrow que foi desviado pelo internacional português Danilo.

O Al-Ittihad teve várias oportunidades de golo, mas a sorte e o guarda-redes do Al Taawoun iam valendo à equipa da casa. Até que Karim Benzema, isolado por Aouar, atirou de pé esquerdo para o golo da vitória dos visitantes aos 90+6 minutos. Foi o 14.º golo do avançado no campeonato: está agora a um de Cristiano Ronaldo, líder da lista dos goleadores.

Com este resultado, o Al-Ittihad sobe, à condição, à liderança da Liga saudita com mais 3 pontos do que o Al Hilal: a equipa de Jorge Jesus defronta neste sábado o Damac.