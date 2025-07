David Hancko, defesa que pertence ao Feyenoord, tinha tudo acertado para ser reforço do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, mas o negócio acabou por cair.

O acordo estava fechado entre todas as partes e o jogador chegou mesmo a viajar até à Áustria, para se juntar aos trabalhos de pré-temporada do clube saudita. Ora, de acordo com Raymond Salomon, porta-voz do Feyenoord, quando chegou ao centro de treinos, disseram ao atleta que «já não era bem-vindo».

«O jogador tinha chegado a acordo com o Al Nassr e com Feyenoord. Viajou para a Áustria e quando chegou ao centro de treinos, disseram que já não era bem-vindo. Isto não tem precedentes. É escandaloso e inédito», afirmou em declarações à imprensa neerlandesa.

Após este caso o jogador viajou novamente para Roterdão e está a trabalhar com os restantes colegas no Feyenoord. Caso a transferência se concluísse seria um recorde de venda para o clube neerlandês, que iria receber cerca de 40 milhões de euros.

Recorde-se que David Hancko foi contratado pelo Feyenoord na temporada 2022/23 e desde aí já realizou 140 jogos ao serviço dos neerlandeses.