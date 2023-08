Depois de oito temporadas em Portugal, Paulo Vítor rumou ao futebol saudita e assinou pelo Al Akhdoud. O guarda-redes de 34 anos considerou que o campeonato do país está em crescimento e reconheceu que poder defrontar Cristiano Ronaldo e outros craques do futebol mundial «pesou» na decisão.

«O futebol árabe está a crescer. Vários jogadores, com grandes histórias no futebol, estão a vir para cá. Cristiano Ronaldo, Benzema, Mané e agora o Neymar. São muitos jogadores que estavam a disputar a Champions , a Premier League... A tendência desta competição é crescer cada vez mais. Isso pesou na minha decisão de jogar aqui. Vim para enfrentar estes grandes craques que são referência no futebol para todos», afirmou Paulo Vítor, em entrevista ao Globo Esporte.

O guardião, que passou por Varzim, Rio Ave e Desportivo de Chaves também deixou palavras de agradecimento a Portugal.

«Neste tempo todo que passei em Portugal, evoluí não só como atleta, mas também como ser humano. Agradeço muito a esse país, que estará sempre no meu coração. É a minha segunda casa», sublinhou.