Aos 32 anos e com apenas três jogos nesta época pelo Mónaco, Paul Pogba vai definindo o futuro e, nesta quarta-feira, foi anunciado como acionista e embaixador do Al Haboob, equipa saudita de corridas de camelos, que compete nos Emirados Árabes Unidos. O anúncio foi feito com pompa, até envolvendo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências no futebol.

«Já assisti a muitas corridas [de camelos] e dediquei tempo para compreender técnicas e estratégias. Fiquei impressionado com a dedicação de todos. O desporto exige garra, sacrifício e trabalho de equipa. O desporto ajuda a conectar as pessoas. Já fui o jogador mais caro do Mundo, o que exigiu muito trabalho. Então, espero um dia ter o camelo mais caro do Mundo», disse Pogba à BBC.

O internacional francês esteve afastado da competição entre setembro de 2023 e novembro de 2025, face à suspensão por uso de doping. O campeão do Mundo de 2018 jogava pela Juventus aquando da aplicação da pena. Antes, representou o Manchester United.