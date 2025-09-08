Arábia Saudita
Arábia Saudita: Andreia Faria marca e Al Nassr conquista Supertaça feminina
Triunfo por 2-0 sobre o Al Ahli no encontro desta segunda-feira
O Al Nassr derrotou o Al Ahli por 2-0 e conquistou pela primeira vez a Supertaça feminina da Arábia Saudita.
Contratada na última semana, Andreia Faria esteve em grande destaque e estreou-se a marcar com a camisola da formação saudita, já em período de compensação do segundo tempo, e festejou... à Cristiano Ronaldo. Depois do triunfo por 3-0 sobre o Al Qadisiyah, nas «meias» da competição, o Al Nassr voltou a ser mais forte e arrecadou o primeiro troféu da época.
Recorde-se que a internacional portuguesa deixou o Benfica ao fim de sete temporadas e como a jogadora com mais jogos na história do clube, com um total de 230.
