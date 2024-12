Jorge Jesus foi distinguido como o melhor treinador do ano no Médio Oriente.

Durante a entrega de prémios na gala dos Globe Soccer Awards, o técnico do Al Hilal subiu a palco para receber o troféu, sendo que este acaba por ser o único troféu a envolver o Al Hilal, já que o Al Ain recebeu o prémio de melhor clube do ano no Médio Oriente.