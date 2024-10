Hervé Renard é o novo selecionador da Arábia Saudita.

O treinador francês sucede a Roberto Mancini, que ocupava o cargo desde o ano passado.

Hervé Renard orientou a seleção saudita de 2019 a 2023, altura em que foi substituído precisamente por Mancini.

O técnico de 56 anos tem um vasto currículo no comando de seleções, sobretudo do continente africano, onde orientou Angola, Zâmbia, Costa do Marfim e Marrocos, com duas Taças das Nações Africanas conquistadas em 2012 (Zâmbia) e em 2015, ao serviço da Costa do Marfim.

Mancini orientou a Arábia Saudita em 18 jogos, tendo vencido sete, empatado cinco e perdido seis.