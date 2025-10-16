Iñigo Martínez foi um dos reforços de verão mais sonantes do Al Nassr, juntamente com João Félix e Kinglsey Coman, e garante estar feliz no emblema saudita, desde o primeiro dia.

Em entrevista à rádio espanhola Cadena COPE, o central espanhol destaca um momento que teve com Cristiano Ronaldo, precisamente quando chegou ao hotel onde a equipa estagiava. Iñigo Martínez reforça a «competitividade» do astro português e fala sobre a adaptação a uma nova realidade.

«A minha família e eu adaptámo-nos muito bem. Com a minha idade e com o que vivi, decidi dar um passo ao lado e desfrutar de outra cultura. Estou encantado com a decisão. O Cristiano surpreendeu-me. Esperou por mim no hotel, para me cumprimentar, no primeiro dia. Vive o futebol ao máximo e é competitivo», afirmou.

Até ao momento, Iñigo Martínez soma um golo em nove jogos pela equipa principal do Al Nassr, treinada por Jorge Jesus.