Chegou ao fim o caminho do Al Hilal de Jesus e companhia na Kings Cup da Arábia Saudita. A equipa do treinador português foi eliminado nas grandes penalidades depois de um empate a dois golos.

Uma primeira parte com muito poucas oportunidades, Jesus teve logo um percalço aos 13 minutos quando viu Mitrovic sair lesionado.

Quem regressou de lesão foi Rúben Neves, que não jogava desde outubro. O médio português viu a sua equipa em desvantagem já na segunda parte, quando Benzema (63m) trabalhou bem dentro da área e atirou para o fundo das redes.

A vantagem da equipa de Danilo Pereira não durou muito. Aos 72 minutos, Salem Al-Dawsari, com um grande remate em arco levou a partida para o prolongamento.

No tempo extra, Marcos Leonardo (101m), ex-Benfica, deu a vitória a Jesus e companhia. O avançado brasileiro correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Al Harbi e desfez o empate.

No entanto o resultado não ficou por aqui. Aos 114 minutos, Karim Benzema bisou no encontro e voltou a agitar as redes do Al Hilal deixando novamente tudo empatado.

Nas grandes penalidades a equipa de Jorge Jesus falhou todos os penálties com uma exibição brilhante do guarda-redes do Al Ittihad, Rajkovic.

Com este derrota, o Al Hilal, com Cancelo, Rúben Neves e Jorge Jesus fica pelo caminho. Danilo, no Al Ittihad apura-se para as meias-finais da competição.