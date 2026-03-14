O Al Nassr reforçou este sábado a liderança da liga saudita com uma goleada tranquila na visita ao Al Khaleej (5-0), em jogo da 26.ª jornada, mantendo três pontos de vantagem sobre o Al Hilal, mas aumentando a vantagem sobre o Al Ahli, que já foi líder, para cinco pontos. Ainda sem Cristiano Ronaldo, João Félix começou por desperdiçar muitas oportunidades, mas acabou por marcar dois golos, o segundo de levantar o estádio e ainda fez uma assistência a fechar o jogo.

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Ainda sem Cristiano Ronaldo, a recuperar de uma lesão em Madrid, Jorge Jesus também prescindiu de Sadio Mané que, depois de recuperar de uma lesão, ainda não estava nas melhores condições físicas. Duas ausências que reforçaram o protagonismo de João Félix no ataque da equipa de Riade, com o apoio direto de Kingsley Coman e Abdullah al Hamddan.

Um jogo de sentido único, com os visitantes, com uma elevada posse de bola, a obrigarem a equipa da casa a recuar para a defesa da sua área. João Félix teve três oportunidades claras para abrir o marcador, uma delas com um pontapé acrobático, até que, aos 30 minutos, o Al Nassr chegou finalmente ao golo. Brozovic, na sequência de um livre, cruza para a área, Asiri tenta cortar a bola, mas deixa-a à disposição de Abdullah Al Hamddan que atira a contar.

O Al Khaleej, com Pedro Rebocho a titular, no lado esquerdo da defesa, ia procurando responder, com transições rápidas, mas a primeira parte foi praticamente toda do Al Nassr. Ainda assim, Jorge Jesus, bem ao seu estilo, esteve sempre muito ativo junto à linha e chegou mesmo a irritar-se com os seus jogadores.

Maior intensidade, Jesus mais contente

A segunda parte começou como acabou a primeira, com o Al Nassr ao ataque, agora ainda com mais intensidade, novamente com várias oportunidades até chegar ao segundo golo, aos 54 minutos, numa recarga de Yahya a um primeiro remate de Simakan. Jorge Jesus ficou mais calmo.

Ficou mais calmo porque o domínio e o controlo do Al Nassr eram cada vez mais acentuados. Faltavam apenas golo de João Félix que, em três oportunidades flagrantes, tinha acertado sempre no guarda-redes, mas ainda havia tempo.

O internacional português acabou por bisar no jogo com dois golos separados por seis minutos, o segundo de levantar o estádio. No primeiro, aos 73 minutos, Brozovic abre na direita para Kingsley Coman que cruza para a área. Hamddan amortece de cabeça e João Félix, com um toque subtil, desvia para golo. Já no segundo, o internacional português fez uma receção espetacular com o pé direito, a bola ganhou altura e, sem deixar cair, Félix rematou com o pé esquerdo para o fundo da baliza. Segundo golo de João Félix, quarto do Al Nassr que, desta forma, também chegou ao número redondo dos 70 golos na temporada.

Estava feito, mas, já em tempo de compensação, ainda houve tempo para chegar à mão cheia de golos, com João Félix a abrir na direita para a entrada fulgurante de Ângelo que fechou o resultado com um remate cruzado.

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Com esta vitória, o Al Nassr aumenta a distância sobre o Al Ahli e mantém a diferença de três pontos sobre o Al Hilal que, também este sábado bateu o Al Fateh de José Gomes com um golo solitário de Milinkovic-Savic.

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