O Al Taawon, da Arábia Saudita, anunciou esta segunda-feira a contratação de Naldo, central brasileiro de 33 anos que passou pelo Sporting sem muito sucesso e que assinou um contrato válido por uma temporada.

O central foi contratado pelo Sporting em 2015/16 ao Getafe, mas acabou por sair na época seguinte para os russos do Krasnodar. Depois jogou ainda no Espanhol e, nas duas últimas temporadas, nos turcos do Antalyaspor.