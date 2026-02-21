Arábia: José Peseiro vence e segue na luta pela subida de divisão
AlUla foi castigado com perda de três pontos, mas recorreu da decisão
O AlUla, comandado pelo português José Peseiro, venceu o Al-Tai por 3-0. Os golos foram marcados por Koulouris aos 66', Mohammed aos 81' e 90'.
A prolongar a sequência de vitórias, esta sexta-feira, a equipa de Peseiro continua na disputa pela subida ao principal escalão do futebol árabe.
O AlUla viu ser-lhe retirados três pontos relativos ao jogo de 22 de janeiro contra o Al-Wehda, que venceu por 3-0, por suposta utilização irregular do jogador Nastasic. No entanto, o clube recorreu da decisão, por entender que tinha a devida autorização para o jogador poder competir.
Desse modo, ainda de forma provisória a equipa ocupa o terceiro lugar na segunda divisão saudita, com 46 pontos, mas espera vir a ter mais três pontos, se lhe for dada razão quanto ao diferendo.