O AlUla, comandado pelo português José Peseiro, venceu o Al-Tai por 3-0. Os golos foram marcados por Koulouris aos 66', Mohammed aos 81' e 90'.

A prolongar a sequência de vitórias, esta sexta-feira, a equipa de Peseiro continua na disputa pela subida ao principal escalão do futebol árabe.

O AlUla viu ser-lhe retirados três pontos relativos ao jogo de 22 de janeiro contra o Al-Wehda, que venceu por 3-0, por suposta utilização irregular do jogador Nastasic. No entanto, o clube recorreu da decisão, por entender que tinha a devida autorização para o jogador poder competir.

Desse modo, ainda de forma provisória a equipa ocupa o terceiro lugar na segunda divisão saudita, com 46 pontos, mas espera vir a ter mais três pontos, se lhe for dada razão quanto ao diferendo.