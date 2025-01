Três jogos esta quarta-feira com muita ação portuguesa na Arábia Saudita. O Al Fateh de José Gomes venceu pela primeira vez sob o comando do português e voltou aos triunfos depois de ter sido goleado pelo Al Hilal de Jorge Jesus [9-0], batendo o Damac de Nuno Almeida por 2-1.

Golos, só na segunda parte. O Damac abriu o marcador por Stanciu (69m) mas Bendebka (78m) e Batna (90m+20) de grande penalidade fizeram a reviravolta no marcador.

O Al Fateh vence apenas pela segunda vez no campeonato e está no último lugar com nove pontos. O Damac encontra-se na décima posição com 18.

O Al Ittihad de Danilo Pereira recebeu o Al Shabab de Daniel Podence e venceu por 2-1.

Foi na primeira parte que se marcaram todos os golos da partida. Aboud (32m) e Benzema (45m+3) deram a vantagem ao Al Ittihad enquanto que Camara (45m+5) reduziu para o Al Shabab.

Com este triunfo, o Al Ittihad está no segundo lugar, com os mesmo pontos do primeiro classificado Al Hilal [43], o Al Shabab permanece no sexto lugar da classificação.

No duelo entre Al Orubah e Al Qadisiya, a equipa forasteira foi mais forte e venceu por 2-0.

Os dois golos foram marcados em apenas quatro minutos, com um bis de Quiñones (28m e 31m).

O Al Qadisiya está no terceiro lugar da classificação com 34 pontos, já o Al Orubah encontra-se em zona de descida, no 16.º posto.