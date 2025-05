O Al Hilal goleou esta quarta-feira o Al Raed por 5-3 para a 30.ª ronda do campeonato, no primeiro jogo depois do despedimento de Jorge Jesus do comando da equipa saudita.

Com Rúben Neves titular, o médio português viu o sérvio Mitrovic abrir o marcador à passagem do minuto 32 depois de uma bola perdida no meio da área do Al Raed. O avançado fuzilou a baliza do português André Moreira.

Al Dawsari [41m] dilatou a vantagem do Al Hilal, mas El Berkaoui [45m+1] conseguiu reduzir a diferença no marcador ainda antes do intervalo.

O segundo tempo foi pródigo em golos e até ao final marcaram-se mais cinco. Al Dawsari [59m e 78m], Malcom [67m] faturaram para o Al Hilal, já El Berkaoui [68m] e ainda Al Amri [90m+9] marcaram a contar para o Al Raed.

Com este triunfo, o Al Hilal aproxima-se do líder e está no segundo lugar com 65 pontos, menos três que o Al Ittihad. O Al Raed continua a segurar a lanterna vermelha da competição com apenas 21 pontos.

Noutra partida desta quarta-feira, o Al Ahli recebeu e venceu o Al Taawon por 2-0. O resultado ficou feito no primeiro tempo depois dos golos de Baker [10m] e Ivan Toney [31m].

Este triunfo permitiu ao Al Ahli subir ao quarto lugar, com 61 pontos, enquanto que o Al Taawon permanece no oitavo posto com 41 pontos conquistados.