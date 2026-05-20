Arábia Saudita: Al Najma de Guga vence, Al Khaleej de Pedro Rebocho goleado
Sortes diferentes para os portugueses na última jornada do campeonato saudita
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Na abertura da 34.ª e última jornada da Liga Saudita, o Al Khaleej de Pedro Rebocho perdeu em casa diante do Al Ahli por 4-1.
A formação visitante entrou melhor na partida e chegou logo ao golo aos oito minutos, por inyermédio de Hamidou. Antes do intervalo, Masouras (17m) empatou para o Al Khaleej, mas Al Buraikan colocou de novo o Al Ahli na frente.
No segundo tempo, o Al Ahli resolveu a partida com mais dois golos. Primeiro, Al Salem (50m) acabou por colocar a bola onde não queria e aos 78 minutos foi a vez de Matheus Gonçalves fechar a goleada em 4-1.
Com este triunfo o Al Ahli ficou no terceiro lugar da classificação, com 81 pontos, já o Al Khaleej está no 11.º posto, ainda à espera dos resultados de quinta-feira para conhecer a posição final na tabela.
No outro encontro da noite, o Al Najma de Guga, já despromovido, recebeu e venceu o Al Shabab por 1-0.
O único golo do encontro foi apontado por Lazaro, após uma conversão de uma grande penalidade já em cima do intervalo.
Este resultado confirmou o Al Najma no último lugar na classificação, enquanto o Al Shabab segue no 13.º posto.