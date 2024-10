Depois do desaire diante do Al Nassr, o Al Orobah comandado por Álvaro Pacheco regressou às vitórias, ao bater o Al Ettifaq liderado por Steven Gerrard, fora de casa, por 3-2. Um triunfo que permite à equipa liderada pelo treinador português saltar para o meio da classificação e juntar-se a um grupo de quatro equipas com 10 pontos (Al Ahli, Al Qadisiyah, Al Ettifaq e Al Orobah).

A equipa de Álvaro Pacheco adiantou-se no marcador aos 12 minutos com um golo do ex-portista Cristian Tello, mas a equipa da casa, com João Costa a titular, empatou mesmo em cima do intervalo, num final de primeira parte de loucos.

Logo depois do empate, já em tempo de compensação, a equipa de Steven Gerrard ficou reduzida a dez, por expulsão de Abdullah Radif, com vermelho direto, mas a equipa da casa, mesmo reduzida a dez, conseguiu virar o resultado, com um golo de Gini Wijnaldum, já aos 45+11.

O jogo seguiu muito competitivo na segunda parte em que o Al-Orobah, em vantagem numérica, protagonizou nova reviravolta no marcador, com Jón Gudmundsson a empatar o jogo, aos 74 minutos, antes de Cristian Tello bisar no jogo aos 84.

Uma vitória importante para o conjunto liderado por Álvaro Pacheco que, desta forma, alcança o rival direto e dá um salto significativo na classificação.

Confira a classificação da liga saudita