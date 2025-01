Cristiano Ronaldo ficou em branco e o Al Nassr não foi além de um empate na visita ao campo do Al Taawoun (1-1), em jogo da 15.ª jornada da liga saudita. Uma escorregadela que deixa a equipa de Stefano Pioli fora do pódio da classificação e já a onze pontos do Al Hilal de Jorge Jesus.

Confira o FILME DO JOGO

Ainda sem Anderson Talisca, apontado como reforço do Fenerbahçe de José Mourinho, o Al Nassr entrou em campo com Otávio, Brozorovic, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, assumindo, desde logo, as rédeas do jogo, com uma elevada posse de bola, mas com um ritmo demasiado baixo para surpreender a bem fechada defesa do Al Taawoun. Um cenário que se manteve ao longo de praticamente toda a primeira parte, com os visitantes a rodarem a bola no meio-campo contrário, mas sem conseguirem encontrar espaços para visar a baliza de Mailson.

A equipa de Riade chegou a ter 74 por cento de posse de bola, acumulou sete remates até ao intervalo, mas apenas três enquadrados, dois de Cristiano Ronaldo, mas de fora da área, sem perigo. O Al Taawoun raramente conseguiu sair a jogar, focando-se nas tarefas defensivas, para depois responder com poucos jogadores a subirem no terreno. Foi assim um jogo de sentido único, mas com o Al Nassr a chocar de forma persistente contra o muro amarelo do Al Taawoun.

Já em período de compensação, Fahad Jumayah escapou pela direita, cruzou largo, ninguém chegou na área, mas Saad Al Nasser surgiu do lado contrário a rematar cruzado. Bento ainda chegou à bola e esta ainda foi ao poste, mas acabou mesmo por entrar. Ao primeiro remate, o Al Taawoun colocava-se em vantagem e duplicava a missão do Al Nassr que estava obrigado a vencer para regressar ao pódio da classificação da liga saudita.

Al Nasser takes the lead for Al-Taawoun 🔵🟡

pic.twitter.com/JgTjmyhEFx — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) January 17, 2025

Stefano Pioli não esperou mais e prescindiu de Ghareeb para lançar Ângelo Gabriel para a contenda, numa segunda parte que começou, desde logo, bem mais aberta, com o Al Nassr a atacar, mas com o Al Taawoun a tentar explorar as transições. A primeira oportunidade até foi para a equipa da casa, num remate de Barrow, mas logo a seguir os visitantes acabaram por chegar ao empate. Ângelo cruzou da direita para a cabeçada certeira do espanhol Laporte no coração da área.

🟡⚪️ 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳

⏰️ 64' AL TAAWOUN 1 x 1 AL NASSR ⚽️ Laporte 🅰️ Ângelo Baita assistência do brasileiro para o empata dos visitantes! pic.twitter.com/qDS8UKPX37 — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 17, 2025

O Al Taawoun voltou a trancar-se na sua área, fechando todos os caminhos para a baliza de Mailson, mas o Al Nassr ameaçou a reviravolta, com mais um desvio de Laporte, desta a vez ao lado, e uma bomba de Cristiano Ronaldo, com o pé esquerdo, para defesa apertada do guarda-redes do Al Taawoun.

A verdade é que os minutos corriam céleres para o final e chegaram num ápice aos 90, ainda com o empate sólido. Um empate que afasta o Al Nassr do pódio da liga saudita e que deixa a equipa de Stefano Pioli no quarto lugar já a onze pontos do líder Al Hilal e do Al Ittihad, ambos com 40 pontos, e ainda atrás do Al Qadsiah que, também esta sexta-feira, foi ao campo do Al Wehda vencer por 3-0.