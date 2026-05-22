Depois da conquista da liga saudita desta quinta-feira do Al Nassr, a organização da competição divulgou a lista de prémios individuais da temporada 2025/26, com dois portugueses em destaque.

João Félix foi eleito como o melhor jogador do ano. O internacional português contou com 20 golos e 13 assistências na época de estreia ao serviço do Al Nassr, números que ajudaram e muito o clube de Riade a conquistar o tão almejado título. De recordar, Félix já tinha conquistado o prémio de melhor jogador do mês de maio.

Al Nassr’s Joao Felix is your #RoshnSaudiLeague Player of the Season after 20 goals, 13 assists and a title winning debut season! 🇵🇹 💫 Presented by @roshnksa pic.twitter.com/i2t4stRFDG — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 22, 2026

Já Jorge Jesus foi reconhecido como o melhor treinador da temporada. O técnico do Al Nassr foi apelidado de «mastermind» do Campeonato vencido na primeira e única época ao serviço do clube, dado que Jesus já garantiu que não vai ficar na Arábia Saudita.

Al Nassr’s mastermind Jorge Jesus wins the Manager of the Season award in the #RoshnSaudiLeague for 2025/26! 🧠 Presented by @roshnksa pic.twitter.com/vqoZNvtnra — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 22, 2026

Nos restantes prémios, destaque para o guarda-redes Edouard Mendy, que conquistou a «luva de ouro» com 14 jogos sem sofrer golo, já Julian Quinones foi o melhor marcador da edição do campeonato com 33 golos em 31 jogos.

Ainda Musab Al Jawary, de 22 anos, foi considerado o melhor jogador saudita, enquanto Abdulaziz Al Elewah bateu a concorrência e levou o galardão de melhor jogador jovem da compeição.