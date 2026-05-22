Depois da conquista da liga saudita desta quinta-feira do Al Nassr, a organização da competição divulgou a lista de prémios individuais da temporada 2025/26, com dois portugueses em destaque.

João Félix foi eleito como o melhor jogador do ano. O internacional português contou com 20 golos e 13 assistências na época de estreia ao serviço do Al Nassr, números que ajudaram e muito o clube de Riade a conquistar o tão almejado título. De recordar, Félix já tinha conquistado o prémio de melhor jogador do mês de maio.

Já Jorge Jesus foi reconhecido como o melhor treinador da temporada. O técnico do Al Nassr foi apelidado de «mastermind» do Campeonato vencido na primeira e única época ao serviço do clube, dado que Jesus já garantiu que não vai ficar na Arábia Saudita.

Nos restantes prémios, destaque para o guarda-redes Edouard Mendy, que conquistou a «luva de ouro» com 14 jogos sem sofrer golo, já Julian Quinones foi o melhor marcador da edição do campeonato com 33 golos em 31 jogos.

Ainda Musab Al Jawary, de 22 anos, foi considerado o melhor jogador saudita, enquanto Abdulaziz Al Elewah bateu a concorrência e levou o galardão de melhor jogador jovem da compeição.

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