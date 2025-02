Galeno está em boa forma na Arábia Saudita. Depois de se ter estreado a marcar na última partida pelo Al Ahli, desta vez voltou a faturar e ainda assistiu no triunfo por 2-0 frente ao Damac, treinador pelo português Nuno Almeida.

A equipa do ex-FC Porto começou muito bem a partida e logo aos quatro minutos, a passe de Galeno, Ivan Toney abriu o marcador.

Já perto do final do encontro, aos 90m+5, o internacional brasileiro aproveitou uma desatenção da defesa do Damac e sentenciou a partida.

O Al Ahli está no quinto lugar da Liga saudita com 41 pontos conquistados, já o Damac encontra-se no 11.º posto com 24.