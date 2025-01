José Gomes estreou-se esta quinta-feira na liga saudita à frente do Al Fateh com uma derrota, em casa, na receção ao Al Wehda (1-2).

Os visitantes entraram melhor e chegaram ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos do australiano Goodwin (14m) e do ex-Manchester United Ighalo (26m), enquanto a equipa comandada pelo treinador português não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, já no início da segunda parte, por Bendekba (57m).

O Al Fateh continua, assim, com apenas seis pontos ao fim de catorze jornadas, afundado no último lugar da classificação, antes de medir forças, na próxima ronda, com o Al Hilal de Jorge Jesus, campeão em título e atual segundo classificado do campeonato saudita.