O Al Ittihad de Sérgio Conceição não foi além de um empate na visita ao Damac DC de Armando Evangelista (1-1), em jogo da 14.ª jornada da liga saudita, interrompendo, assim, uma série de seis vitórias consecutivas em todas as competições.

A classificação da liga saudita

O Damac FC, 14.º classificado da liga saudita, adiantou-se no marcador, aos 37 minutos, graças a um golo de Al-Qahtani, mas o Al Ittihad empatou oito minutos depois, ainda antes do intervalo, com um golo de Shanqeeti.

Os campeões em título, com Danilo Pereira e Roger Fernandes entre os titulares, mas também com Fabinho, N’Golo Kanté, Moussa Diaby, Steven Bergwijn e Karim Benzema, tentaram tudo na segunda parte para chegar à vitória, mas a verdade é que estiveram muito perto de perder, uma vez que foi a equipa de Armando Evangelista que esteve mais perto de marcar, com um remate à trave, já em tempo de compensação.

O Al Ittihad acabou o jogo reduzido a dez, depois de Fabinho, já em período de descontos, ter visto um segundo cartão amarelo.

Com este empate, o Al Ittihad, que vinha a encetar uma recuperação sensacional na classificação [cinco vitórias consecutivas], volta a marcar passo, seguindo afora no sexto lugar, com 27 pontos, menos quatro do que o Al Naasr de Jorge Jesus, mas já a onze do líder Al Hilal.

Também esta terça-feira, Tozé, jogador do Al Riyadh, marcou um golo, mas perdeu na visita ao campo do Al Fateh de Jorge Fernandes (1-3).