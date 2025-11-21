Conceição acaba com dez, mas festeja primeira vitória na liga saudita
Al Ittihad bateu Al Riyadh por 2-1
Finalmente Conceição! O Al Ittihad somou esta sexta-feira a primeira vitória na liga saudita desde que o treinador português assumiu o comando da equipa técnica, ao bater o Al Riyadh por 2-1, na abertura da 9.ª jornada da liga saudita. A equipa de Jeddah chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas acabou o jogo em dificuldades, depois de ficar reduzida a dez na segunda parte.
O Al Ittihad, a jogar em casa, com Danilo Pereira integrado no eixo defensivo, chegou à vantagem aos 24 minutos, com um golo do incontornável Karim Benzema, e acabou por chegar a um segundo golo em cima do intervalo, com alguma felicidade, com Al-Khaibari a marcar na própria baliza.
O Al Ittihad tinha o jogo controlado e parecia estar mais perto de um terceiro golo quando, aos 73 minuto, Moussa Diaby, ao tentar afastar um adversário, acabou por o atingir na face. Um lance polémico, mas o árbitro, depois de rever as imagens, expulsou mesmo o avançado francês, gerando muitos protestos da parte da equipa da casa.
Em vantagem numérica, os visitantes, com Tozé entre os titulares, ainda reduziram a diferença, aos 77 minutos, com um golo de Mamadou Sylla, mas já não conseguiram levar pontos para casa.
Com este primeiro triunfo, a equipa de Sérgio Conceição reduz a diferença para o líder Al Nassr para dez pontos, mas agora tem um jogo a mais.
No comando do Al Ittihad desde outubro, Sérgio Conceição tinha somado dois empates e duas derrotas no campeonato, antes desta vitória sobre o Al Riyadh, por entre um triunfo na Taça do Rei da Arábia Saudita e dois na Liga dos Campeões asiáticos.