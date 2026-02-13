Sérgio Conceição, treinador do Al Ittihad, não concorda com a ideia de que a sua equipa esteja a passar por uma fase em que cria menos oportunidades para poder marcar.

No rescaldo do difícil triunfo por 2-1 frente ao Al Fayha de Pedro Emanuel, «uma boa equipa, que joga tranquila», Conceição foi perentório perante os jornalistas: «Quem é a equipa que, na Liga, cria mais ocasiões? Al Ittihad.»

«Se olharmos para o último jogo, fizemos sete golos. Isso é histórico, e agora estamos a dizer que no último terço não criamos tanto. Não, o Al Ittihad é a equipa que mais cria, é a estatística que o diz. Fizemos um jogo muito competente, não me lembro de uma ocasião do adversário no primeiro tempo», referiu o técnico português.

Sérgio Conceição sente que, no futebol saudita, «há um modo de olhar para uma situação e transformá-la num todo, ou seja hoje vemos um jogo e achamos que é sempre assim», mas diz-se feliz em Jeddah.

«A Arábia Saudita é um país que eu respeito muito e que me acolheu muito bem. E não sinto a minha carreira a estagnar aqui, sinto que isto é uma parte muito importante da minha carreira. Por isso agradeço muito ao país, e sobretudo às pessoas do clube que confiaram em mim», partilhou.

O regresso às vitórias do Al Ittihad na Liga saudita, depois do desaire com o Al Nassr, surgiu num «contexto difícil», por os seus jogadores não terem tido «sequer as 72 horas de descanso» em relação ao jogo da Champions asiática com o Al Gharafa, lembrou ainda o técnico português.

O Al Ittihad, campeão em título saudita, ocupa a sexta posição da tabela classificativa, com 37 pontos, e está qualificado para os oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia e para as “meias” da Taça da Arábia Saudita.