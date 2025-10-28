O Al Hilal apurou-se para os quartos de final da Taça da Arábia Saudita, ao deixar pelo caminho o Al-Akhdoud de Paulo Sérgio.

Sem João Cancelo (lesionado) e com Rúben Neves a saltar do banco aos 66 minutos, o Al Hilal prevaleceu com um golo solitário do ex-Benfica Marcos Leonardo na conversão de um penálti em cima do intervalo.

O Al Hilal é a equipa mais titulada desta prova, com quatro conquistas, perseguindo o décimo troféu.