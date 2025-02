Depois de ter somado os primeiros minutos no jogo anterior, Wenderson Galeno foi titular na vitória caseira do Al Ahli por 2-0 sobre o Al Fateh de José Gomes.

Dois golos de Ivan Toney (um em cada parte e ambos de grande penalidade) deram a vitória à equipa de Jeddah sobre o «lanterna vermelha» do campeonato saudita, num jogo em que Jorge Fernandes (ex-V. Guimarães) foi titular na estreia pela equipa visitante. Zaydou Youssouf, ex-Famalicão também transferido neste mercado para o Al Fateh, também alinhou de início.

O jogo terminou com os dois conjuntos reduzidos a dez. Primeiro, aos 14 minutos, Qasim foi expulso (vermelho direto) no Al Fateh e depois, ao minuto 39, Yaslam viu o segundo amarelo e deixou o Al Ahli também reduzido a dez.

O Al Ahli está no 5.º lugar da Liga saudita com 38 pontos. O Al Fateh, com apenas 10, está na última posição, a cinco pontos da zona de permanência.