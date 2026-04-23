Arábia Saudita
Há 53 min
Grego Georgios Donis é o novo selecionador da Arábia Saudita
Vai orientar a seleção do Médio-Oriente no Mundial 2026
Vai orientar a seleção do Médio-Oriente no Mundial 2026
A Federação de Futebol da Arábia Saudita comunicou que o treinador grego Georgios Donis é o novo selecionador saudita, sucedendo a Hervé Renard.
Com vasta experiência no futebol saudita, o técnico de 56 anos cumpria a segunda época no Al-Khaleej, equipa onde atua Pedro Rebocho.
Georgios Donis assinou um contrato válido até 2027, sendo assim a opção escolhida para orientar a Arábia Saudita no Mundial 2026.
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