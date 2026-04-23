A Federação de Futebol da Arábia Saudita comunicou que o treinador grego Georgios Donis é o novo selecionador saudita, sucedendo a Hervé Renard.

Com vasta experiência no futebol saudita, o técnico de 56 anos cumpria a segunda época no Al-Khaleej, equipa onde atua Pedro Rebocho.

Georgios Donis assinou um contrato válido até 2027, sendo assim a opção escolhida para orientar a Arábia Saudita no Mundial 2026.