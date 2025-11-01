Sensacional! O Al Ittihad de Sérgio Conceição estava a perder por 4-0 e reduzido a dez em casa do Al Khaleej, mas ainda foi a tempo de recuperar e, com dois golos já para lá dos 90, ainda salvou a honra com um espetacular empate 4-4 em jogo da 7.ª jornada da liga saudita.

Tudo apontava para uma tarde de pesadelo para o treinador português que ficou reduzido a dez ainda na primeira parte e viu o adversário marcar o quarto golo no início do segundo tempo. No entanto, poucos dias depois de afastar o Al Nassr de Jorge Jesus, também reduzido a dez, o Al Ittihad voltou a puxar dos galões de campeão e, mesmo sem Karim Benzema, ainda foi a tempo de evitar a derrota.

Uma surpresa ainda antes do jogo começar, com Karim Benzema, a grande estrela do Al Ittihad a não constar na ficha de jogo, numa altura em que se fala da ambição do avançado francês em regressar à Europa, mas o pior estava para vir. Não jogou o francês, mas Danilo Pereira e Roger Fernandes foram titulares na equipa de Jeddah.

A equipa da casa, com Pedro Rebocho de início, entrou forte no jogo e chegou à vantagem aos 14 minutos, na sequência de um canto, com Fortounis a assistir para o golo de Joshua King, num lance em que a defesa do Al Ittihad não ficou nada bem na fotografia.

Se o primeiro golo já deve ter deixado Sérgio Conceição irritado, imaginem como ficou no segundo, três minutos depois. Um golo surreal, com o guarda-redes Pedrag Rajkovic, que na véspera tinha festejado 30 anos, a sair da baliza para se antecipar a um adversário e a conduzir a bola para a linha lateral. O Al ittihad acaba por perder a bola, Rajkovic não recuperou e Fortounis atira para as redes vazias.

Dois golos em três minutos e o Al Ittihad de cabeça perdida, com três amarelos consecutivos, o último dos quais, mostrado a Fabinho, a mudar para vermelho, depois do árbitro ter ido rever as imagens. Um lance que proporciono ainda um penálti para a equipa da casa, com Fortounis a bisar antes do intervalo, com as bancadas em delírio com o 3-0 para a equipa da casa.

A segunda parte começou praticamente com o quarto golo do Al Khaleej, aos 47 minutos, em mais uma transição, outra vez com os mesmos protagonistas, com Fortounis a servir Joshua King que voltou a bater Rajkovic.

Desta vez o Al Ittihad respondeu e, quatro minutos depois, reduziu a diferença, numa jogada de insistência, com Moussa Diaby a atirar a contar. Um golo que dava esperança ao Al Ittihad, apesar dos minutos correrem céleres para o final.

O resultado parecia estar encontrado, mas o Al Ittihad não baixou os braços e proporcionou um verdadeiro golpe de teatro nos instantes finais do jogo. Moussa Diaby bisou aos 86 e, já em tempo de compensação, Mario Mitaj fez o 3-4, enquanto Faisel Al-Ghamdi, lançado por Conceição já depois dos 90, atirou para o 4-4 para desespero dos adeptos do Al Khaleej.

Com este empate, Al KHaleej e Al Ittihad continuam colados na classificação da liga saudita, agora com 11 pontos, menos sete do que o líder Al Nassr.

