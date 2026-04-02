Jorge Jesus revelou que Cristiano Ronaldo e Sadio Mané estão recuperados dos respetivos problemas físicos e podem ser opção para a receção do Al Nassr ao Al-Najma, jogo da 27.ª jornada da liga saudita marcado para as 19h00 de sexta-feira. O treinador português falou ainda do bom momento de João Félix que, depois de mais um gol ao serviço da seleção portuguesa, está a protagonizar a temporada mais produtiva da carreira.

«Cristiano Ronaldo e Sadio Mané estão prontos para o jogo contra o Al-Najma. O francês Mohamed Simakan estará presente no treino da noite e avaliaremos também a condição física de Kingsley Coman para determinar sua disponibilidade, mas sua condição não é motivo de preocupação. Acredito que a pausa foi benéfica para o defesa espanhol Iñigo Martínez, permitindo que ele se recuperasse rapidamente da lesão sofrida na última partida», destacou o treinador em conferência de imprensa.

João Félix também está de regresso depois de ter marcado aos Estados Unidos no último jogo de preparação de Portugal. «Conheço bem o Félix e sei do seu valor. Insisti para que o clube o contratasse no início da temporada, e essa não foi uma decisão aleatória. Ele atualmente ostenta a maior média de golos da sua carreira; é um excelente jogador», destacou ainda.

Segundo está a avançar a imprensa saudita, Cristiano Ronaldo integra um grupo de 21 jogadores que estão convocados para o jogo desta sexta-feira, ao contrário de João Félix que vai cumprir um jogo de castigo.

O treinador quer agora reunir o grupo para atacar a ponta final da temporada, com o título à vista. «O Al Nassr está a viver um momento importante e estamos a poucos passos do título, a apenas 15 ou 16 pontos de distância. Não resta muito tempo. Precisamos manter o foco. Precisamos preservar os dezoito jogadores. Nos próximos dias, jogaremos uma partida a cada três dias e o risco de lesões aumenta. Precisamos jogar como fizemos na restante temporada e precisamos vencer. Temos oito finais até ao fim do campeonato», reforçou.