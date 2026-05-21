O Al Nassr sagrou-se campeão da Arábia Saudita e Jorge Jesus voltou a reforçar o estatuto entre os treinadores portugueses mais titulados da história. Com o triunfo frente ao Damac, na última jornada, o técnico português alcançou o 24.º troféu da carreira, ficando agora a apenas dois de José Mourinho, recordista entre os treinadores lusos.

Depois de já ter sido campeão ao serviço do Al Hilal, Jorge Jesus repetiu o feito agora no rival Al Nassr. O treinador português soma atualmente títulos em Portugal, Brasil, Turquia e Arábia Saudita, destacando-se no currículo a Taça Libertadores e o Brasileirão conquistados pelo Flamengo em 2019, além de três campeonatos portugueses e seis Taças da Liga ao comando do Benfica.

Ainda assim, José Mourinho continua a liderar destacado entre os treinadores portugueses mais titulados. O atual técnico do Benfica soma 26 troféus, entre os quais duas Ligas dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Liga Europa, uma Liga Conferência, campeonatos em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, além de várias taças internas.