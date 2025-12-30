Após o primeiro jogo que o Al Nassr não venceu, esta época, para a Liga saudita, Jorge Jesus, treinador da equipa em que atuam João Félix e Cristiano Ronaldo, não escondeu a discordância com o teor das perguntas colocadas pelos jornalistas.

Lembrando o percurso da sua equipa no campeonato - 10 vitórias e um empate em 11 jogos -, o técnico português procurou desvalorizar a igualdade a duas bolas consentida no terreno do Al Ettifaq, esta terça-feira, em jogo referente à 12.ª jornada da prova.

«(O Al Nassr) Hoje não ganhou… pff. Fazem-me perguntas de dúvida do valor, individualmente dos jogadores ou da equipa. Uma equipa que está na frente (da Liga), tem 10 vitórias, e estão aqui a pôr questões do quê? Falem do jogo! O Al Nassr jogou bem ou não? Foi a melhor equipa ou não? O Al Nassr teve 22 remates, vários cantos, foi uma equipa sempre ofensiva. O adversário teve o mérito de com dois remates à baliza ter marcado dois golos. O Al Nassr demonstrou qualidade, como tem demonstrado, mas hoje não conseguiu ganhar. E estão aqui a colocar questões de bla, bla, bla, bla», desabafou Jesus.

Apesar do empate consentido no terreno do Al Ettifaq (2-2), com golos de João Félix e Cristiano Ronaldo, o Al Nassr continua a liderar isolado a Liga saudita, com 31 pontos, mas pode ver o Al Hilal ficar a apenas dois de distância se vencer, na quarta-feira, o Al Kholood, no fecho da ronda.