O Al Hilal inscreveu o ex-benfiquista Marco Leonardo na liga saudita, aproveitando a vaga deixada em aberto com a lesão de João Cancelo que vai estar indisponível nos próximos dois meses.

O avançado brasileiro não tinha sido inscrito no arranque da temporada devido ao excesso de estrangeiros da equipa saudita e estava limitado a jogar na Liga dos Campeões asiática, uma competição que não tem restrições ao número de estrangeiros.

Agora, a dois dias do final do prazo para a inscrição de jogadores na liga saudita, o clube optou por inscrever o brasileiro na vaga do lateral português que poderá regressar, depois, na próxima janela de mercado.

Um volte-face na situação de Marcos Leonardo que chegou a estar com um pé fora do clube e muito perto de assinar pelo São Paulo. O avançado, que marcou quatro golos no Mundial de Clubes, terá agora a oportunidade de somar mais minutos na equipa onde, além de João Cancelo, também joga Rúben Neves, além dos compatriotas Kaio César e Malcom.