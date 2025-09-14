Renan Lodi decidiu rescindir unilateralmente com o Al-Hilal após não ter sido inscrito na Liga saudita e saber que só poderia jogar na Liga dos Campeões asiática.

«Sempre tive muito orgulho em defender o Al-Hilal. Lutei pelos objetivos do clube, dediquei-me ao máximo e defendi a força do futebol saudita. Em pouco tempo, conquistei quatro troféus, mas sempre quis mais. Após a pré-época na Alemanha, fui surpreendido com a notícia de que não poderia jogar na liga saudita. Teria apenas a oportunidade de participar em pouquíssimos jogos na Champions asiática», afirmou o futebolista, que entretanto viajou para o Brasil, numa publicação nas redes sociais.

«Ainda tenho muitos sonhos no futebol e não teria minutos suficientes esta época. Durante as últimas semanas, tentei reverter a decisão junto do Al-Hilal, mas nunca obtive resposta sobre como esta situação poderia ser resolvida amigavelmente. Procurei assessoria jurídica e fui informado que não posso ser impedido de exercer a minha profissão. Decidi defender os meus direitos como qualquer trabalhador», revelou, antes de deixar uma mensagem aos adeptos e a todos os profissionais do emblema saudita.

«Agradeço todo o carinho dos adeptos nestes 20 meses. São o combustível que move o Al-Hilal todos os dias. Agradeço também aos profissionais do clube que me ajudaram, em especial os fisioterapeutas, massagistas e os jogadores, com quem construí grandes amizades.»

Renan Lodi, que passou por clubes como o Atlético Madrid, Marselha e Nottingham Forest, participou em 42 jogos do Al Hilal na temporada anterior, tendo feito quatro golos e nove assistências. Em parte desse período foi Jorge Jesus, tendo feito parte da equipa que conquistou o título saudita em 2024 e que bateu o recorde do Guinness de vitórias consecutivas em jogos oficiais.

Num breve comunicado, o emblema de Riade esclareceu que vai «tomar todas as medidas legais que preservem os direitos do clube».