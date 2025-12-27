Arábia Saudita
Nani foi a Riade visitar Ronaldo: «Que jogo Cristiano!»
Antigo internacional publicou fotografia no balneário do Al Nassr
Nani viajou até Riade este sábado para ver o Al Nassr ao vivo e acabou por ver o amigo Cristiano Ronaldo a marcar dois golos na vitória sobre o Al Akhdoud (3-0), em jogo da liga saudita.
«Altura de visitar velhos amigos», escreveu o antigo internacional português numa publicação no Instagram em que aparece ao lado do antigo companheiro do Manchester United.
O Al Nassr acabou por vencer por 3-0, com Cristiano a marcar os dois primeiros golos [ainda marcou um terceiro que foi anulado], antes de João Félix fixar o resultado final. «Cristiano, que jogo!», escreveu ainda Nani na mesma publicação.
Nani e Cristiano Ronaldo, além da Seleção Nacional, jogaram juntos no Manchester United (2007/08 e 2008/09).
