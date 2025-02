Não é propriamente uma notícia, mas sim uma confirmação daquilo que já era esperado. A Arábia Saudita não vai permitir excecionalmente a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante o Mundial 2034.

A garantia foi agora dada pelo príncipe Khalid bin Bandar Al Saud, embaixador saudita no Reino Unido. «Não permitiremos álcool. Podemos divertir-nos muito sem álcool», referiu numa entrevista à rádio LBC.

A ingestão de bebidas com álcool é proibida na Arábia Saudita desde 1952 e foi decretada após um dos filhos do rei Abdulaziz ter morto, sob o efeito do álcool, um diplomata britânico.

«Estamos felizes por receber as pessoas dentro dos limites da nossa cultura, mas não queremos mudá-la por outra», referiu o embaixador.