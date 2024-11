Neymar recorreu às redes sociais para desmentir as notícias que davam conta que um adepto do Al Hilal lhe tinha roubado um anel no decorrer do último jogo para a Liga dos Campeões asiática frente ao Esteghal.

A notícia era sustentada num vídeo em que se via o avançado brasileiro a cumprimentar os adeptos que estavam junto ao túnel de acesso ao relvado. Neymar cumprimentou vários adeptos, depois ficou a olhar para uma das mãos.

«Vocês estão a ficar malucos! Só esta semana já foram três fake news. Uma página desse tamanho, cheia de seguidores, propagando mentiras. Fica difícil... é uma pena que o Brasil me trate assim», escreveu o jogador em resposta a uma dessas notícias publicada nas redes sociais.

O vídeo que deu origem ao mal-entendido: