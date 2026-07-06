Arábia Saudita
Há 24 min
OFICIAL: Al Nassr anuncia saída de Brozovic
Médio croata acumulou 129 jogos na liga saudita nas últimas três temporadas
Médio croata acumulou 129 jogos na liga saudita nas últimas três temporadas
O Al Nassr anunciou esta segunda-feira a saída do plantel de Marcelo Brozovic, antigo internacional croata, de 33 anos, que representou o clube saudita nas últimas três temporadas.
«Foi uma ótima jornada, obrigado Brozovic», escreveu o clube saudita onde alinham os internacionais portugueses João Félix e Cristiano Ronaldo.
Nas últimas três temporadas, Brozovic acumulou 129 jogos e marcou 23 golos pelo Al Nassr.
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