O Al Nassr anunciou esta segunda-feira a saída do plantel de Marcelo Brozovic, antigo internacional croata, de 33 anos, que representou o clube saudita nas últimas três temporadas.

«Foi uma ótima jornada, obrigado Brozovic», escreveu o clube saudita onde alinham os internacionais portugueses João Félix e Cristiano Ronaldo.

Nas últimas três temporadas, Brozovic acumulou 129 jogos e marcou 23 golos pelo Al Nassr.

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