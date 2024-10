Anunciado no final de agosto de 2023, Roberto Mancini durou pouco mais de um ano no cargo de selecionador da Arábia Saudita. Depois de sete triunfos em 18 jogos, o treinador italiano, de 59 anos, alcançou acordo para a rescisão do contrato.

De rédea curta neste breve ciclo no Médio Oriente, Mancini foi intransigente quanto ao compromisso de conotados internacionais, por exemplo, antes e durante a Taça Asiática. Em simultâneo, o italiano apelou, por várias vezes, ao espaço dos atletas sauditas no campeonato doméstico.

No apuramento para o Mundial 2026, a Arábia Saudita é terceira classificada, com cinco pontos, empatada com Austrália (2.ª) e Bahrein (4.º).

Roberto Mancini, que conquistou o Euro 2021 ao leme de Itália, termina, assim, a segunda experiência em seleções. Antes, orientou Zenit, Inter Milão, Galatasaray, Man. City, Lazio e Fiorentina.